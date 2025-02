Screenworld.it - GTA 6 arriverà anche su PC (ma attenti ad esultare, non sarete contenti)

GTA 6 è uno dei giochi più attesi dell’anno, ma se i fan hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per la conferma che uscirà nel corso del 2025, sono ancora in attesa di sapere la cosa più importante:su PC? Il precedente capitolo, esattamente come gli altri titoli di Rockstar, è arrivato nel 2013 su console e solo dopo quasi più di due anni su Windows. Alcune voci di corridoio interne alla compagnia affermavano che questo sesto gioco non era nemmeno in programma per i computer, ma una voce autorevole arriva per fugare ogni dubbio.Il CEO e presidente di Take-Two (la compagnia proprietaria di Rockstar Games e del marchio del videogioco), Strauss Zelnick, in un’intervista a IGN ha confermato che il giocosu PC, ma che la tradizione di GTA è importante e va rispettata.