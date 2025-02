Sololaroma.it - Grinta e polemiche, 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina: Arnautovic per il -1 dal Napoli

Ogni giornata diventa determinante da questo momento in poi, ed anche la 24ª è andata in archivio smuovendo gli equilibri di questa Serie A. Vittoria sporca della Roma a Venezia, ma il programma si è chiuso questa sera con un’Inter roboante e rabbiosa, ferita dalle tre sfere prese al Franchi solo pochi giorni fa. Il tutto si è tradotto in una reazione veemente degli uomini di Inzaghi, che battono la2-1 e conquistano tre punti d’oro per la corsa allo scudetto.Che i nerazzurri volessero mettere subito le cose in chiaro è evidente già dai primi scampoli di gioco, con l’Inter aggressiva su ogni pallone ed un Inzaghi bollente a bordo campo, anche contro qualche componente della panchina viola. Dalla girata e traversa di Lautaro al palo esterno di Carlos Augusto, fino all’incredibile rovesciata di Barella ad centimetro dal palo, i nerazzurri passano in vantaggio nella situazione più rocambolesca, con un autogol di Pongracic su azione da calcio d’angolo.