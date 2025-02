Ilgiorno.it - Grida e spintoni davanti al bimbo. Era evaso da casa: arrestato

Ha dato in escandescenze dopo esseredai domiciliari, accanto al figlio di 8 anni terrorizzato. In pochi minuti un uomo di 47 anni di Como è riuscito a commettere una serie di reati che lo hanno condotto in camera di sicurezza. L’intervento della Volante è avvenuto sabato verso le 19 in piazza Fisac, su richiesta della vigilanza di un supermercato, dove l’uomo, in condizioni di alterazione psicofisica, stavando, incurante delvisibilmente spaventato. I poliziotti hanno subito messo in sicurezza il, poi si sono concentrati sull’uomo, sempre più violento: prima con insulti e minacce, poi cone calci, infine una testata al cofano della volante. Mentre stava chiudendo la portiera posteriore, dopo averlo fatto salire, un agente si è ferito a una mano tagliandosi con le schegge del finestrino mandato in frantumi da un calcio sferrato dall’uomo.