Quotidiano.net - Grecia protesta contro l'Italia per la vendita di Piaggio Aerospace a Baykar

Leggi su Quotidiano.net

Lasta preparando unaformalel', in cui contesta la cessione dell'azienda di produzione areonauticaalla turca, stando a quanto riportano fonti informate al quotidiano Kathimerini. Il governo greco sostiene che Roma ha aggirato i regolamenti europei, approvando ladi- azienda di dronillata dal genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan - senza informare i partner dell'Unione europea. Il regolamento UE 2019/452 richiede che gli investimenti esteri in società strategiche vengano notificati agli altri Stati membri. I funzionari ellenici insistono sul fatto che la cooperazione europea in materia di difesa deve essere trasparente, in particolare quando coinvolge la Turchia, membro della Nato impegnato in annose dispute nel Mediterraneo con la