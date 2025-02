Dayitalianews.com - Grave incidente con la moto per un minorenne in provincia di Latina. Arriva l’eliambulanza per il trasporto al San Camillo di Roma

Unstradale ha scosso la città di Formia nella notte di sabato, quando un ragazzo di 17 anni ha perso il controllo della suain via Unità d’Italia, finendo rovinosamente sull’asfalto prima di impattare contro il marciapiede.L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, ma secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli.I soccorsi: necessario ilin eliambulanzaL’ha immediatamente attirato l’attenzione dei cittadini presenti nelle vicinanze, che hanno allertato il 118. Al loro arrivo, i sanitari hanno riscontrato condizioni gravi, in particolare per un trauma cranico dovuto all’impatto con il marciapiede.