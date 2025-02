Isaechia.it - Grande Fratello, una bugia di Shaila fa sbroccare Lorenzo: “Mancanza di rispetto!”. Poi lei scoppia in lacrime

Prosegue con alti e bassi la turbolenta storia d’amore traGatta eSpolverato, attualmente reclusi nella Casa del.Dopo la tregua degli ultimi giorni, infatti, ieri sera trasi é consumata una nuova crisi durante la quale la ballerina ha contestato al compagno di non comprenderla e di sentirsi trascurata in alcuni aspetti:Non ti voglio appesantire. Ah l’ho già fatto? Bene, mi passerà. Non hai nemmeno la delicatezza di capire che sono la tua fidanzata, non un’amica, che quotidianamente scelgo di accettare lati di te. Però non è facile, ci sto provando. Non ricevo abbracci da te, nulla. Per quando ti accetto, ma ho delle mancanze. Non hai attenzioni nei miei riguardi, ma per altre sì. Con tutto il bene per Chiara, ha un fidanzato, l’insalata nel piatto se la può mettere da sola.