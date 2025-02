Tvpertutti.it - Grande Fratello stasera televoto annullato. Concorrente abbandona

Leggi su Tvpertutti.it

Colpo di scena nella Casa del: ileliminatorio di questa settimana è stato ufficialmentea seguito dell'abbandono improvviso di Pamela Petrarolo. La decisione, presa per ragioni personali, ha sconvolto tutti, costringendo la produzione a interrompere la sfida che vedeva l'ex ragazza di Non è la Rai contrapposta ad Amanda Lecciso, Iago Garcia, Stefania Orlando e Zeudi De Palma. Ma cosa ha spinto Pamela a lasciare nuovamente il gioco? E quali conseguenze avrà questa scelta sulle dinamiche del programma? Ecco tutto quello che sappiamo finora.Pamela Petrarolo fuori dal: un addio definitivo?Non è la prima volta che Pamela Petrarolo si trova costretta a lasciare la Casa. Già alla fine di dicembre 2024, laavevato temporaneamente il reality per poi rientrare pochi giorni dopo.