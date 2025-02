Lapresse.it - Grande Fratello stasera in diretta, Pamela lascia la casa: televoto annullato

Leggi su Lapresse.it

AlPetrarololae ilattualmente in corso è stato. La news arriva a poche ore dalla puntata che sarà trasmessa in, lunedì 10 febbraio, in prima serata su Canale5. La concorrente hato la“per ragioni personali”. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.Questa sera Zeudi riceverà una sorpresa dalGiuseppe che entrerà nellaper riabbracciarla. Dopo aver raccontato la sua storia attraverso la linea della vita, Jessica si esibirà per gli inquilini e per i telespettatori. Nel corso della puntata, dopo circa cinque mesi, il pubblico avrà la possibilità di scegliere il primo finalista tra i concorrenti uomini.