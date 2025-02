Tvzap.it - “Grande Fratello”, Shaila Gatta piange e arriva Helena: tutti spiazzati da quel che accade dopo

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,crolla in lacrime: gesto inaspettato di– Sono trascorsi ormai sei mesi da quando i concorrenti hanno varcato la soglia della porta rossa. E la nostalgia di casa comincia a farsi sentire. Nelle ultime oreha avuto un crollo emotivo dovuto in parte alle incomprensioni col fidanzato Lorenzo Spolverato, ma soprattutto alla mancanza dell’adorata sorella. Inatteso è stato il gesto diPrestes, che è stata la prima ad accorgersi che la ballerina stava vivendo un momento difficoltà. (le foto) Leggi anche: “”, la rivelazione choc di Lorenzo a: “Fingo da mesi” (VIDEO)Leggi anche: “”, chi sarà il prossimo a lasciare la casain lacrime al “”, gesto inatteso di: poi il caos sui socialNella Casa delsi sa le emozioni si vivono in maniera più amplificata, complice l’isolamento forzato, che crea una sorta di effetto bolla nei concorrenti, soprattutto inli che sono in gioco sin dall’inizio del reality show di Canale 5.