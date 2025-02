Anticipazionitv.it - Grande Fratello puntata 10 Febbraio, chi sarà eliminato: sondaggi e strategie

Leggi su Anticipazionitv.it

La competizione alsi fa sempre più accesa e le nomination di questa settimana hanno messo in bilico cinque concorrenti: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Con la finale ormai vicina, il televoto decreterà un’eliminazione definitiva. Ma chi avrà la peggio? Ionline mostrano risultati discordanti, alimentando il dibattito sui social e tra i fan del reality., eliminazione102025:social e forumCome accade spesso nelle ultime settimane, irealizzati su X e quelli condotti su forum e siti specializzati mostrano risultati completamente diversi. Sui social, Zeudi Di Palma è la più votata per rimanere in gioco, grazie al supporto del suo fanclub, le “Zelena”. Al contrario, Stefania Orlando appare come la meno votata, risultando la principale indiziata per l’eliminazione.