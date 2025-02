Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della trentesima puntata: stasera verrà eletto il primo finalista maschile

Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione in studio di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nei panni di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web.Il reality show è ormai giunto al giro di boa: manca infatti circa un mese alla fine del programma e proprio per questoildi questa lunga edizione.Ad annunciarlo è stata Federica Panicucci nel corso di Mattino Cinque, la quale ha anche svelato altre indiscrezioni in merito a ciò che succederà questa sera:Spoiler del: questa seradefinito il. Ci sarà una sorpresa per Zeudi, arriverà ilmusicista e poi un’eliminazione al televoto da non perdere.