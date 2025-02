Bubinoblog - GRANDE FRATELLO: LA FINALE SI AVVICINA E SIGNORINI DECRETA IL PRIMO FINALISTA MASCHIO

Lunedì 10 febbraio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “”, il reality condotto da Alfonso.Al suo fianco in studio, come sempre, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Dopo circa 5 mesi di messa in onda e 34 concorrenti a contendersi la vittoria, nel corso della puntata, verràto iltra i partecipanti maschi.Questa sera un importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi?Zeudi sarà la protagonista di una sorpresa: ilGiuseppe, musicista flautista, entrerà in Casa per abbracciarla.Jessica, dopo aver raccontato la sua storia in una sofferente “linea della vita” nella quale il canto è stato il suo unico punto fermo, si esibirà per i suoi compagni e i telespettatori.