Isaechia.it - Grande Fratello, Giglio e Lorenzo dubitano di Helena e Javier: “L’amore non è quello, non vedo tutto questo coinvolgimento passionale”

Negli ultimi giorni il rapporto traMartinez ePrestes all’interno della Casa delè diventato sempre più stretto è complice una cena in tugurio i due si sono lasciati andare a una notte di passione, lontani dagli occhi indiscreti dei loro coinquilini (ve lo avevamo raccontato QUI).Nonostante ciò, però, la relazione tra i due gieffini nom sembra aver ancora convinto deli loro compagni e nelle scorse oresi è ritrovato a parlare con Chiara del rapporto trae il parrucchiere, in particolare, ha espresso seri dubbi sulla profondità dirapporto:O non ha ancora capito o ci sta andando con le pinze o cerca di capire come si evolvono le cose, non c’è niente di male, ma ha puntato il dito su una coppia che sta insieme da cinque mesi.