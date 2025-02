Tvzap.it - “Grande Fratello”, Giglio e Lorenzo beccati a parlare di Javier ed Helena: le loro parole (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Poche ore fa, alsi sono trovati insieme in sauna. I due concorrenti hanno iniziato adel rapporto trae sono finiti al centro delle polemiche per alcune frasi duramente criticate dal pubblico. Cosa hanno dettosulla nuova coppia? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Fiorello, spunta la profezia su Sinner: nessuno avrebbe mai potuto crederciLeggi anche: “”, raptus improvviso di: “Colpi al materasso e alla porta”Il rapporto traDopo mesi di amicizia, traè scoppiata la passione. I due hanno intrapreso una storia e si sono lasciati andare a baci, abbracci, intimità dopo una serata romantica in tugurio. Nonostante lacomplicità, molti, sia fuori che dentro la casa del, sono convinti che questa storia sia costruita.