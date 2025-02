361magazine.com - Grande Fratello, è tempo di tirare le somme: chi si aggiudica il posto in finale

Leggi su 361magazine.com

Durante la puntata deldi questa sera, lunedì 10 febbraio, si tirano le. Il granè vicino: chi avrà il primosul podio dei finalisti? Lunedì 10 febbraio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Dopo circa 5 mesi di messa in onda e 34 concorrenti a contendersi la vittoria, nel corso della puntata, verrà decretato il primo finalista tra i partecipanti uomini. Non è ben chiaro chi possa salire sul podio dei finalisti, ma in rete i sondaggi non prendono posizioni ancora nette.Questa sera ci sarà inoltre un importante verdetto del televoto.