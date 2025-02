Tvzap.it - “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo a lasciare la casa

News Tv. “” chi esce stasera. Tutto pronto per una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella puntata di staseraannunciato un nuovo eliminato. Al televoto sono finiti Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi. (Continua.)Leggi anche: “”, Pier Silvio Berlusconi sarebbe intervenuto per “salvare” un concorrente: l’indiscrezioneLeggi anche: “”, chiilla: i risultati dei sondaggi“”, le anticipazioni di staseraStasera, lunedì 10 febbraio 2025, andrà in onda una nuova puntata del ““, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il noto programma televisivo si avvicina all’attesissima finale che, come annunciato dal conduttore nella scorsa settimana, avverrà tra poco più di un mese.