Davidemaggio.it - Grande Fratello 18: stasera il primo finalista maschio e l’eliminato

Leggi su Davidemaggio.it

Anticipazioni trentesima puntata di lunedì 10 febbraio 2025In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini conduce la trentesima puntata del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Dopo circa 5 mesi di messa in onda e ancora 34 concorrenti a contendersi la vittoria a un mese e mezzo dalla finale, nel corso della serata verrà decretato iltra gli inquilini maschi della Casa. Il verdetto del televoto aperto giovedì, invece, stabiliràtra Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi.Proprio Zeudi sarà la protagonista di una sorpresa: ilGiuseppe, musicista flautista, arriverà per abbracciarla. Jessica, invece, avrà modo di esibirsi.Infine, la consueta tornata di nomination.