Ilrestodelcarlino.it - "Grande carattere dai ragazzi. Clamoroso però il rigore non dato"

Al termine di una partita che non ha lesinato emozioni, mister Michele Fucili, il tecnico della Forsempronese, la vede così: "Un risultato giusto, dite voi? Sì, direi di sì, anzi, più che giusto. Chiaramente, quando si recupera così una partita nei minuti finali, non si può essere altro che contenti, anche considerando che visto l’andamento della partita il risultato ci può stare. Anzi, magari abbiamo fatto qualcosa di più noi". "Dal punto di vista della prestazione, sono molto contento. Anche perché venivamo da una partita in casa in cui per un tempo avevamo fatto regali all’avversario. Quest’oggi ai miei avevo chiesto di giocare una partita proprio così. Ci siamo riusciti e siamo pure andati subito in vantaggio. Dopodiché è chiaro che non ci dobbiamo attaccare assolutamente agli episodi: insomma, zero alibi.