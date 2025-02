Spettacolo.periodicodaily.com - Gran Finale di “Letture Improvvise”: Max De Aloe in Omaggio a Sandro Penna

Domenica 16 febbraio alle 17.00 si conclude la terza edizione di. Max De, considerato dalla stampa specializzata tra i più attivi armonicisti jazz in Europa, porterà sul palco “secondo me”, sentito e intimoin parole e musica a uno dei piùdi poeti del Novecento.La terza edizione di “” a JesoloDomenica 16 febbraio alle 17.00 si concluderà la terza edizione della rassegnaalla Biblioteca Comunale di Jesolo, con un evento speciale dedicato alde poeta. Max De, uno dei più apprezzati armonicisti jazz in Europa, presenterà il suosecondo me, un intreccio di parole e musica che esplorerà la poetica intima e unica di uno dei giganti della poesia del Novecento.