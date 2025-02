Anteprima24.it - Gran Carnevale di Baronissi: l’allegria esplode tra magia, tradizione, sogni e colori

Tempo di lettura: 4 minutiè pronta a immergersi nell’atmosfera incantata del2025, un appuntamento imperdibile che porterà nella cittadina campanae spettacolo. Quest’anno, il filo conduttore dell’evento saranno ledi storie Disney e le avventure fantastiche, che si fonderanno con le maschere dellaitaliana e i simboli della cultura popolare, dando vita a un’esperienza unica e coinvolgente. La manifestazione avrà inizio domenica 16 febbraio con l’apertura del Villaggio di, un luogo incantato dedicato ai più piccoli, dove tra giochi, laboratori di cartapesta, balli e tanto divertimento, Rein persona darà ufficialmente il via ai festeggiamenti. Sarà il primo atto di un percorso ricco di eventi, che proseguirà nei giorni successivi con momenti di spettacolo e intrattenimento per tutte le età, trasformando le strade e le piazze della città in unde teatro a cielo aperto.