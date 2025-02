Abruzzo24ore.tv - Governo italiano lancia un nuovo bonus da 190 euro: scopri come ottenerlo

Milano - Ilha annunciato unaiuto economico per le famiglie, introducendo unda 190per le spese scolastiche, estendibile a tutte le scuole. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, è stato confermato e potenziato un importante incentivo fiscale destinato alle famiglie con figli a carico. Ilscolastico, che permette di detrarre il 19% delle spese legate all’istruzione, si applica a un massimo di 1.000per ogni studente, garantendo un rimborso fino a 190. Questa misura include tutte le tipologie di scuole, dalle materne alle superiori, per un totale che può rappresentare un significativo aiuto economico per molte famiglie. Non solo le spese per l’iscrizione o le rette scolastiche sono detraibili, ma anche altre vocila mensa scolastica, le gite scolastiche e le tasse per gli esami di stato.