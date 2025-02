Tpi.it - Google abbandona l’impegno di non ricorrere all’IA per sviluppare armi

Alphabet, la società madre di, hato la promessa di nonall’intelligenza artificiale (IA) persistemi d’arma o di sorveglianza, giustificandosi con la necessità di sostenere la sicurezza nazionale delle “democrazie”.“C’è una competizione globale in atto per la leadership nel settore dell’intelligenza artificiale (IA) nel quadro di un panorama geopolitico sempre più complesso”, si legge in un post pubblicato dall’a.d. diDeepMind, Demis Hassabis, e dal vicepresidente senior per le nuove tecnologie, James Manyika, sulla pagina web dedicata dall’azienda ai principi guida dell’intelligenza artificiale. “Crediamo che le democrazie dovrebbero guidare lo sviluppo dell’IA, basandosi su valori fondamentali come libertà, uguaglianza e rispetto dei diritti umani”.