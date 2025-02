Game-experience.it - Gomiboru, è in arrivo il nuovo gioco indie 100% made in Italy

Sviluppato dalla giovane startup italiana Stranogene,– ilvideoindi prossima uscita – si presenta ufficialmente con un primo reveal trailer e la pagina di Steam dedicata. Si tratta di un arcade-puzzle investigativo ambientato all’interno del luna park Stampland, un tempo luogo frequentato da famiglie e amici, con tante attrazioni e giostre divertenti, ora in uno stato decadente e abbandonato.Il mercato dei videogiochi in Italia è in salute e continua a crescere positivamente. Secondo i dati rilasciati da IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, infatti, nel 2023 il giro d’affari del settore ha superato i 2,3 miliardi di euro, con un trend di crescita del 5% rispetto all’anno precedente e del 28% rispetto al 2019, confermando il nostro Paese tra i primi cinque mercati europei.