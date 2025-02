Oasport.it - Golf, Detry incornicia il primo titolo in carriera in Arizona, suo il WM Phoenix Open

Thomasnon sbaglia e, dopo aver passato in testa più di metà torneo, fa suo il WM. Un’impresa che per il belga vale iline 1,656 milioni di dollari insieme a 500 punti FedEx Cup. Erano 5 i colpi di distanza dal gruppo di inseguitori a 18 buche dalla fine, sono 7, invece, le distanze che lo separano a torneo chiuso dai due statunitensi Michael Kim e Daniel Berger, fermi a -17 in T2.si è dimostrato particolarmente lucido nel finale. Dopo una partenza in -1 dopo 10, nelle seguenti 8 buche ha segnato 5 birdie (di cui 4 nelle ultime 4) per mettere un punto alla questione.Ottimo risultato di Jordan Spieth che chiude, insieme al sudafricano Christiaan Bezuidenhout in T5 a -16. Buono anche il week end di Justin Thomas, dietro di un colpo rispetto all’amico Spieth a -15 insieme a Will Chandler e Robert McIntyre.