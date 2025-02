Juventusnews24.com - Gol Inter Fiorentina, Marelli fa chiarezza sull’errore del guardalinee: «Ecco perché il VAR non può intervenire. Pallone nettamente uscito»

di Redazione JuventusNews24

Gol Inter Fiorentina: tutte le dichiarazioni sull'angolo inesistente concesso

Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato a DAZN per analizzare l'errore del guardalinee che ha portato all'angolo da cui è nato il gol del vantaggio dell'Inter contro la Fiorentina. Il pallone non era stato tenuto in gioco da Bastoni, come ribadito da Marelli, ma il VAR non può intervenire in queste decisioni. Tifosi della Juve e non solo furiosi sui social.

PAROLE – «Il pallone era uscito, almeno di 20/25 centimetri. Poi dal calcio d'angolo è nata una nuova azione, quindi il VAR non può intervenire».