Lanazione.it - “Gloria aveva scelto come morire, non rispettata la sua volontà. Presto un altro caso come il suo”

Firenze, 10 febbraio 2025 – "voleva essere lucida fino alla fine. Voleva scegliere il momento giusto per andarsene nel rispetto del suo concetto di dignità personale. La suaè stata ignorata. La Toscana deve approvare regole per impedire che ciò si ripeta". L’avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’associazione “Luca Coscioni” commenta la morte della 70enne fiorentina affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) e che era da tempo in attesa di poter accedere al suicidio medicalmente assistito, più precisamente d poter avere un farmaco letale che non è arrivato nonostante il percorso avviato nel febbraio 2024 alla Usl Toscana Centro. Gallo ricorda che in Italia l’accesso al suicidio medicalmente assistito è garantito dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale.