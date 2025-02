Liberoquotidiano.it - Gli sciacalli del giorno del ricordo: ecco le brigate dell'odio rosso

Gli italiani d'Istria, il cui eccidio viene commemorato oggi, neldel, istituito 21 anni fa grazie a una legge voluta dal senatore Roberto Menia, di Fdi, sono stati infoibati tre volte. La prima nel 1945, dalla ferociae bande armate comuniste del maresciallo Tito, con la complicità dei partigiani rossi italiani del luogo: ventimila e più persone, militari e civili ma anche donne e bambini, legate insieme sul ciglioe faglie carsiche; si sparava in testa al primoa fila e questo trascinava giù tutti, per decine di metri, e chi restava vivo, veniva sepolto lo stesso. La seconda volta nel lungo Dopoguerra, quando la ragion di Stato fece cadere il velo sul loro massacro. Bisognava chiudere gli occhi sugli orrori comunisti, per placare gli animi, e trovare una convivenza con la Jugoslavia.