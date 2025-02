Metropolitanmagazine.it - Gli scatti nel 2025: come Millennials e Gen Z vedono la fotografia

Ogni epoca è caratterizzata da una visione del mondo e da un’estetica che molto spesso si traduce nella produzione artistica e visiva, amatoriale o professionistica che sia. È così per l’arte figurativa, per la musica e per tutto ciò che è espressione dell’individualità umana. Molto spesso le differenze si riscontrano anche a livello generazionale e nello stesso periodo storico si sovrappongono visioni diverse. Oggi parleremo proprio di questo argomento e scopriremoe Gen Z si approcciano all’universo dellatra differenze, molte, e punti di contatto.Il sito specializzato in fotoprodotti MYPOSTER ha recentemente ha individuato i principali trend fotografici per Gen Z e Millennial, evidenziando differenze e punti in comune nel modo di scattare delle due generazioni, rivelando, a corredo dello studio, le tendenze che potrebbero affermarsi durante il