Gli outfit dei vip per San Valentino tra glamour e tendenze

AGI - Inizia il countdown per il giorno più romantico dell'anno. Sanè ormai alle porte e i vip sono pronti per sfoggiare, c'è da giurarlo, i look piùe romantici. Come vestirsi il 14 febbraio? Quest'anno, ledella moda per le occasioni speciali promettono di essere eleganti e femminili. Star come Chiara Ferragni e Belen Rodriguez potrebbero optare per abiti che esaltino la femminilità con un tocco di sensualità. Pizzi, trasparenze e tocchi di rosso potrebbero essere protagonisti, in abiti lunghi con spacco immancabile. Per chi invece preferisce uno stile più sobrio, la tendenza è più minimale. Vip come Alessandra Mastronardi e Miriam Leone potrebbero scegliere abiti midi con scollo gioiello, abbinati a stivali rasoterra per look chic e raffinati. Colore, l'intramontabile nero.