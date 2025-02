Quotidiano.net - Gli ospiti di Sanremo 2025 serata per serata: ecco il divo Damiano. Operazione nostalgia con Venditti

Non solo le canzoni protagoniste:vuol dire anche show e grandi ospitate. Come di consuetudine, sul palco dell’Ariston nelle cinque serate che vedremo in diretta su Rai1 saliranno i cantanti in gara, gli esordienti della categoria Giovani, i co-conduttori e le co-conduttrici e, come accade ogni anno, anche tantichi ci sarà aper. Chi sono i cantanti di: la lista con foto, nomi e qualche curiosità Martedì 11 febbraio: Jovanotti superospite Come già anticipato dal direttore artistico Carlo Conti, la primadel Festival vedrà sul palco due artiste duettare sulle note di ‘Imagine’ di John Lennon: Noa e Mira Awad. Noa (pseudonimo di Achinoam Nini) è una cantante israeliana che nel suo repertorio ha soprattutto brani fortemente influenzati dall’ambiente che ha vissuto sin dalla giovinezza: la guerra e il terrorismo.