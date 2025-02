Metropolitanmagazine.it - Giuseppe Di Palma, chi è il fratello di Zeudi del Grande Fratello: “Siamo cresciuti in un contesto difficile”

sarà la protagonista di una sorpresa questa sera al: il, musicista flautista, entrerà in Casa per abbracciarla. Suldi, ad oggi, sul web, si trovano poche info. Sappiamo che è attivo su Instagram con l’account @joeflute98. Che, ha, quindi, forse, 26 anni. Suona il flauto, è un provetto fotografo. E frequenta il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” a Napoli (città dove risiede con tutta la sua famiglia).Diè ildiDi, concorrente del2024 ed ex Miss Italia.è uno studente di ingegneria e un musicista, attualmente allievo del Conservatorio, specializzato come flautista.La famiglia Diha affrontato diverse difficoltà, tra cui l’abbandono del padre quandoaveva solo due anni, ma è rimasta unita grazie al supporto della madre, Mariarosaria Marino.