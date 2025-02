Anteprima24.it - Giunta Comunale di soli maschi, il Tar annulla la nomina: “Non veniva rispettato il principio delle pari opportunità”

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Dott.ssa Mafalda Maria Cristina Cocozza, candidata a Paolisi, alle ultime elezioni comunali, a sostegno del candidato Sindaco dott. Pasquale Perrotta.“Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da me, contro il decreto del sindaco di Paolisi relativo alladellae la successiva delibera di consigliodel 22 Giugno del 2024. Il motivo del ricorso presentato era chiaro: nonil, essendo lavarata dal sindaco Maietta completamentele. Un dato che era stato evidenziato dall’avvocato Domenico Mauro in qualità di esponente dell’opposizione già nel primo consiglio. Le motivazioni della sentenza depositata dal Tar Campania, che ha accolto il mio ricorso bocciano di fatto in toto la linea dell’ amministrazione.