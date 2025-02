Quotidiano.net - Giulio Napolitano e papà Giorgio: "Il mio racconto pubblico e privato"

Chi era suo padre?, professore cinquantacinquenne di Diritto amministrativo all’università di Roma Tre, soppesa con attenzione le parole per descrivere un genitore illustre. Perchéè stato il primo eletto per due mandati consecutivi alla presidenza della Repubblica, il primo ex membro del Pci a ricoprire un incarico di così alto prestigio e il precursore di una sinistra emancipata. "È stato – risponde – un uomo che, come i migliori della sua generazione, ha creduto nell’impegno collettivo nella politica e nelle istituzioni prima per ricostruire l’Italia dalle macerie della guerra, poi per fare avanzare il progresso e infine per rendere il nostro Paese protagonista in Europa". Il secondogenito dell’ex Capo di Stato e di Clio Bittoni (il fratello maggiore Giovanni ha otto anni in più) ha raccontato il suo ‘mestiere di figlio’ in un libro, Il mondo sulle spalle.