Giulierini addio favola napoletana | no del ministero al terzo mandato non può candidarsi al museo Mann

Arezzo, 10 febbraio 2025 – “Oggi è un giorno difficile perché le ali sono spezzate e non voleremo più insieme”. E lui le ali le aveva messe aldi Napoli, volato dalla seconda alla prima fascia tra i musei nazionali. Effetto, il toscano di Napoli come lo chiamano nella città partenopea, a sottolineare il legame a doppio filo tra l’ex direttore, ile i napoletani. “Niente sarà come prima ma nessuno mi potrà mai togliere l’orgoglio di aver riportato in prima fascia il. Vi assicuro che ho dato tutto quello che potevo, così come enorme è l’affetto che ho ricevuto dai colleghi e dai cittadini di questa superba città. Dura lex sed lex. Forza Napoli sempre”. È lo sfogo, amaro, cheaffida a un post sul suo profilo Facebook che nel giro di poche ore diventa virale, con una valanga di commenti e condivisioni.