Giulia Belmonte chi è la fidanzata di Stash | la coppia ha due figli

, frontman dei The Kolors, si prepara a guidare la band per la terza volta sul palco del Teatro Ariston. Al Festival di Sanremo 2025, infatti, il gruppo che trionfò ad Amici 2015 sarà in gara con il brano Tu con chi fai l’amore, che segnerà la terza partecipazione alla kermesse musicale. A caccia del primo successo o comunque del primo podio dopo un nono e un 16esimo posto, il cantante 35enne potrà contare anche sul supporto della sua dolce metà. In Liguria ci sarà sicuramente la giornalista e influencer, compagna dell’artista dal 2019 e madre delle sue due bambine.Chi èdi: carriera e vita privatain uno scatto sui social (Instagram).Originaria di Atri, in provincia di Teramo, dove è nata il 13 agosto 1995,vanta una laurea in Scienze della comunicazione conseguita nel 2017.