Zonawrestling.net - Giovanni Vinci rompe il silenzio sui social dopo il licenziamento: “Grazie di tutto”

Leggi su Zonawrestling.net

Nel weekend appena trascorso alcune Superstar sono state licenziate dalla WWE e tra queste anche il nostro. Per la prima volta in tanti anni non si è più parlato dei famigerati “tagli al budget”, la WWE ha deciso di sfoltire il roster anche in previsione di quelli che potranno essere i “call up”, le promozioni dal roster di NXT, ormai fucina di talenti da provare ai più alti livelli. Da italiani c’è il rammarico per non aver probabilmente mai potuto vedere Fabian Aichner, vero nome di, esprimere il massimo potenziale, ma per l’altoatesino adesso si aprono sicuramente varie porte dove poter brillare.L’affetto dei colleghiqualche orailha postato, sia su X che su Instagram, un breve messaggio di ringraziamento verso il WWE Universe, verso la WWE e tutti coloro con cui ha lavorato in questi anni.