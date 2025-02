Lapresse.it - Giorno Ricordo: Salvini, tra grandi tragedie ‘900, per anni certa sinistra ha negato

Roma, 10 feb. (LaPresse) – “In migliaia trucidati nelle foibe, centinaia di migliaia costretti all’esodo, colpevoli solo di essere italiani. Per, unaha, minimizzato, giustificato. Ancora oggi, qualcuno tenta di riscrivere la storia, tra vergognosi oltraggi e atti di vandalismo, ma la memoria di quegli innocenti non può essere cancellata. Ilè un dovere, la verità è un diritto. Onoriamo oggi e sempre i nostri connazionali vittime di una delle piùdel, perché senza memoria non c’è giustizia. #Del”. Lo scrive sui social il vicepremier e segretario della Lega, Matteo