Lapresse.it - Giorno del Ricordo, Meloni si commuove ascoltando la “bambina con la valigia”

Momento di commozione per la premier Giorgiadurante la cerimonia per ildel, al Quirinale. La presidente del Consiglio ha seguito, tra i vari interventi e testimonianze, quello di Egea Haffner, “Lacon la”, nella foto del 1946 diventata il simbolo dell’esodo istriano-dalmata.“Quell’immagine sintetizza il dramma di tutti gli esuli hanno pagato sulla propria pelle le conseguenze della guerra e dei trattati di pace”, ha dichiarato Haffner. Durante l’intervento, le telecamere della Rai si sono soffermate per un attimo suche si passava la mano sugli occhi lucidi. Sulla sua storia sono stati tratti un libro e un film per la tv, con la regia di Gianluca Mazzella.