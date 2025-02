Quotidiano.net - Giorno del Ricordo: Meloni rende omaggio alle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata

"Neldelrendiamoe a tutti coloro che subirono la tragedia, una pagina dolorosaa nostra storia per troppo tempo dimenticata. Ricordare è un dovere di verità e giustizia, per onorare chi ha sofferto e trasmettere questa memorianuove generazioni. L'Italia non dimentica". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgiapostando un videoa sua visitao scorso anno alla Foiba di Basovizza.