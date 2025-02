Lapresse.it - Giorno del ricordo, Meloni: “Pagina dolorosa per troppo tempo dimenticata”

Si celebra oggi ildel, ricorrenza istituita nel 2004 per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata negli anni a cavallo del secondo dopoguerra. Al Quirinale, alle 11, si terrà la cerimonia solenne con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre a Basovizza (teatro di un atto vandalico sabato scorso), al Sacrario delle Foibe, ci sarà il ministro della Giustizia Carlo Nordio.: “per”La premier Giorgia, ha dedicato un pensiero alla ricorrenza in un post sui social . “Neldelrendiamo omaggio alle vittime delle foibe e a tutti coloro che subirono la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata, unadella nostra storia per. Ricordare è un dovere di verità e giustizia, per onorare chi ha sofferto e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni.