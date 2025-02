Lettera43.it - Giorno del ricordo, Mattarella: «Troppo a lungo le foibe sinonimo di occultamento della storia»

Leggi su Lettera43.it

Durante la cerimonia al Quirinale per ildel, Sergio, ha sottolineato l’importanza di far luce su una pagina dolorosaitaliana, spesso occultata o ignorata. «foiba e infoibare furono sinonimi di. Così come la tragedia degli esuli è stata sottovalutata e talvolta persino disconosciuta», ha dichiarato davanti a una platea che includeva numerosi esponenti del governo, tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.ha ricordato che le violenze dei comunisti jugoslavi nei confronti degli italiani seguirono «l’oppressione fascista, responsabile di una politica duramente segregazionista nei confronti delle popolazioni slave, e la barbara occupazione nazista». Ha inoltre sottolineato come le persecuzioni abbiano colpito anche gli antifascisti, per i quali «l’essere italiano diveniva un ostacolo, se non una colpa».