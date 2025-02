Iltempo.it - Giorno del Ricordo, Mattarella: Oltre 300.000 presero la triste via dell'esodo

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2025 “300.000 uomini, donne, anziani, bambini, radunate poche cose,lavia.. Spesso l'accoglienza in Italia non fu quella che sarebbe stato doveroso assicurare.” Così il Presidentea Repubblica Sergio, durante il suo intervento neldel, in memoriae vittimee foibe,giuliano-dalmata ee vicende del confine orientale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev