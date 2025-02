Reggiotoday.it - Giorno del ricordo, Mancuso: "Non dimentichiamo le vittime delle foibe"

Leggi su Reggiotoday.it

"Ildelrimane una data fondamentale per commemorare quanti vennero uccise nelle, tutte ledi quel massacro e di quell’esodo forzato, ma anche per stimolare una profonda riflessione sulle ideologie totalitarie che portano a conseguenze estreme per l’essere umano", è.