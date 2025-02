Bergamonews.it - Giorno del Ricordo, la sindaca Carnevali: “Bergamo si fece carico dell’emergenza umanitaria accogliendo i profughi”

. Anchecelebra la Giornata del, la celebrazione volta a commemorare le vittime delle foibe e lo fa con lo storico appuntamento che ha visto le autorità raggiungere la Rocca di Città Alta per deporre una corona di fiori ai caduti. A rendere omaggio in rappresentanza del capoluogo, laElena, presente insieme al deputato di Fratelli d’Italia Andrea Tremaglia, e ai rappresentanti della Provincia di. Con loro anche alcuni studenti del liceo scientifico Lorenzo Mascheroni che, durante la commemorazione, hanno letto una parte del libro “Verde acqua” di Marisa Madieri, testo nel quale l’autrice racconta la sua vita, attraverso ildella sua infanzia e il confronto con il presente, e riflette su temi come l’identità, l’appartenenza e la memoria.