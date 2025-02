Ilfattoquotidiano.it - Giorno del Ricordo, dopo la protesta degli studenti annullato il dibattito sulle Foibe con il senatore Roberto Menia

le proteste dei collettivi studenteschi, all’Istituto superiore cine-tv Rossellini di Roma, è statoilcon il. Proprio la presenza del parlamentare di Fratelli d’Italia, relatore della legge 92/2004 che ha istituito il “del” celebrato il 10 febbraio di ogni anno, è stato il motivo della mobilitazione. La decisione dell’istituto di annullare l’evento, però, è stata molto criticata dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha espresso il suo disappunto.L’incontro-era previsto per lunedì mattina alle ore 11,30 come comunicato in una circolare dalla dirigente scolastica, Maria Teresa Marano. L’iniziativa rientrava tra quelle previste nelle scuole in occasione della ricorrenza della Giornata del, “nell’ottica di promuovere una riflessione consapevole sul significato e sul valore deldel” come evidenziato dal ministero alle scuole in una nota inviata nei giorni scorsi.