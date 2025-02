Thesocialpost.it - Giorno del Ricordo del massacro delle Foibe, Mattarella: “La tragedia degli esuli fu sottovalutata e disconosciuta”

“Per troppo tempo, foiba e infoibare sono stati sinonimi di rimozione della storia, così come laè stata spesso minimizzata o addirittura negata.” È con queste parole che Sergioha aperto il suo intervento al Quirinale in occasione deldel, alla presenza di buona parte del governo, con Giorgia Meloni in prima fila. È la ventesima celebrazione di questa giornata, istituita sotto il governo Berlusconi, e il presidente della Repubblica ha scelto di fare un discorso all’insegna della verità storica.ha ricordato le “spietate violenze” subite dagli italiani per mano dei partigiani jugoslavi, avvenute “dopo l’oppressione fascista, responsabile di politiche segregazioniste contro le popolazioni slave e della brutale occupazione nazista”.