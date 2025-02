Lanazione.it - Giornata Internazionale dell’epilessia, San Donato si illumina di viola

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Una mostra fotografica per ricordare la, che si celebra, il 10 febbraio. Ad Arezzo la mostra sarà allestita all’interno della hall dell’Ospedale Sancon l’esposizione dei disegni realizzati da studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo Francesco Severi, dal titolo “Nel mondo di Van Gogh: tra colore ed oscurità” incentrata sul tema, dello stigma e la rivincita. La mostra aprirà mercoledì prossimo, 12 febbraio alle 10, e rimarrà aperta fino a sabato 15 febbraio. Contestualmente alla mostra sarà allestito un punto informativo con consegna di materiale divulgativo e raccolta fondi per la Fondazione LICE e l’Associazione “Arezzo per l’Epilessia odv”, da impiegare per le numerose iniziative di formazione nel territorio aretino.