Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza | eventi in tutta Italia

L’11 febbraio 2025 si celebra il 10° anniversario della, istituita dall’Assemblea GeneraleNazioni Unite nel 2015. L’obiettivo della ricorrenza è promuovere l’accesso e la partecipazione femminile alle discipline scientifiche, in un contesto globale in cui la parità di genere nelle STEM (, tecnologia, ingegneria e matematica) non è ancora stata raggiunta.L'articoloin