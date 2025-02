Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza conferenza internazionale a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

: si svolge domani anel Centro Congressi della Federico II in via Partenope, la II. E’ organizzata dalla professoressa Annamaria Colao, hairholder della Cattedra Unesco di Educazione alla Salute e allo sviluppo sostenibile ed endocrinologa di fama, insieme ad Annateresa Rondi, coordinatrice della Commissione ai Rapporti Istituzionali ReteCattedre Unesco Italiane. Dopo i saluti istituzionali di Matteo Lorito, Anna Maria Bernini, Lidia Brito, Giovanna Iannantuoni, Patrizio Bianchi Andrea Lenzi, Stefano Consiglio, Ivan Gentile, Gaetano Manfredi sono previste le relazioni di numerose scienziate di rilievocome Amalia Ercoli Finzi (La signoracomete), Stefania De Pascale (I fiori su Marte), Maria Chiara Carrozza, Nicoletta Amodio e Tonya Blowers (I piani strategici Unesco per incrementare la formazione nelle materie STEMin Africa).