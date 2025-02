Lanazione.it - Giornata di sensibilizzazione contro l’HPV: “La prevenzione è un traguardo per la scienza e per il vivere civile”

Firenze, 10 febbraio 2025 – Sensibilizzare e informare sullae sull'importanza della vaccinazione anti-HPV (papilloma virus umano). Questo l’obiettivo dell’ininformativo rivolto ai giovani adulti che si terrà domani, 11 febbraio, alle 14.30 alla Casa della Comunità Le Piagge. L’evento è organizzato, nell’ambito della co-progettazione, dall'Azienda Usl Toscana centro, dalla Società della Salute di Firenze, dal Meyer e dal Centro di Salute Globale in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze, Oxfam e il Consorzio Martin Luther King. “L’iniziativa di promuovere l’accesso alla vaccinazione – ha spiegato l’assessore Nicola Paulesu, presidente della Società della Salute Firenze – non solo mira a sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione ma anche a rafforzare un approccio di prossimità affinché nessuno rimanga escluso per barriere informative, culturali, organizzative nell’ottica di una sempre maggiore integrazione socio sanitaria”.